Reggio, il centenario del liceo da Vinci: un secolo di eccellenza educativa

Il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria celebra un traguardo di inestimabile valore: il centesimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta con il Regio Decreto n.2063 del 13 novembre 1924. Questo centenario non rappresenta solo una ricorrenza formale, ma è il simbolo di un secolo di impegno costante nel formare generazioni di giovani, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale e sociale del nostro territorio.

Centenario del liceo da Vinci: una storia di successi e valori

Nel corso di questi cento anni, il Liceo “Leonardo da Vinci” si è affermato come un faro di eccellenza educativa, non solo a livello locale ma anche nazionale. Ha forgiato menti brillanti, preparandole ad affrontare le sfide del futuro con competenza e integrità. Il suo successo è il risultato di una comunità scolastica coesa e dedita: dirigenti visionari, docenti appassionati, personale scolastico competente, studenti motivati e famiglie coinvolte.

Le celebrazioni

Per onorare questo importante anniversario, l’istituto ha programmato una serie di eventi che si svolgeranno durante tutto il prossimo anno scolastico. Saranno organizzati eventi culturali, incontri con illustri ex-alunni, conferenze e spettacoli teatrali. Queste iniziative offriranno l’opportunità di riflettere sulla ricca storia del liceo e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Praticò, in una lettera indirizzata a studenti, docenti, genitori, ex-alunni e amici del Liceo, ha espresso con emozione l’importanza di questo anniversario. Ha voluto ringraziare tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito al successo dell’istituto, con un pensiero speciale agli ex-alunni che, con le loro carriere, hanno portato alto il nome del “Leonardo da Vinci” in tutto il mondo.

Un nuovo capitolo: cambio di dirigenza

In occasione di questo importante anniversario, la scuola si prepara anche ad accogliere un nuovo dirigente. Da settembre, infatti, la dott.ssa Antonella Borrello assumerà l’incarico di Dirigente Scolastico effettivo del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. Questo cambiamento, frutto delle recenti operazioni di mobilità dei Dirigenti Scolastici condotte dall’USR Calabria, segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’istituto. La dott.ssa Borrello, con la sua esperienza e dedizione, continuerà a guidare il liceo nel solco della tradizione, ma con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione.

Il centenario è un’occasione non solo per celebrare il passato, ma anche per guardare al futuro con speranza e determinazione. La comunità scolastica invita tutti coloro che hanno a cuore le sorti del liceo a partecipare attivamente alle celebrazioni, contribuendo a rendere questo anniversario un evento memorabile non solo per l’istituto, ma per tutta la città di Reggio Calabria.

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” è pronto a vivere questo importante capitolo della sua storia, continuando a essere un punto di riferimento educativo e culturale, nel segno della tradizione e dell’innovazione. Con l’augurio che questo centenario possa rappresentare un momento di condivisione, crescita e rinnovata ispirazione per tutti, il Prof. Praticò invita calorosamente la comunità a partecipare numerosa.