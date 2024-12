Natale al Centro ‘Armonia’: tra artigianato, solidarietà e divertimento – FOTO

Lo spazio esterno del centro si trasformerà, ogni pomeriggio, in un vero e proprio villaggio natalizio. Appuntamento questo pomeriggio per la "Tombol-Armonia"

Dopo il grande successo registrato con l’apertura dei mercatini allestiti nello spazio esterno del Centro Diurno Psichiatrico “Armonia”, cresce l’attesa per l’appuntamento di oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 17:30, con la “Tombol-Armonia”. Un evento pensato per unire divertimento, solidarietà e partecipazione, in perfetto spirito natalizio.

La comunità reggina ha risposto con entusiasmo alle iniziative mirate a sensibilizzare sul tema del disagio, della fragilità e della salute mentale: dai mercatini a Piazza Duomo – andati letteralmente a ruba in pochi giorni – all’originale Giropizza solidale dal titolo “È tutto un equilibrio sopra la follia”, che ha visto la partecipazione di ben 90 persone, tutte accomunate da un forte spirito di condivisione e inclusione.

Il centro diurno psichiatrico si trasforma in un villaggio di Natale

Durante questa settimana che precede il Natale, lo spazio esterno del centro si trasforma ogni pomeriggio in un vero e proprio villaggio natalizio. Operosi artigiani, utenti e operatori danno vita a una produzione artigianale unica, fatta di idee regalo e prodotti a tema, tanti pezzi uno diverso dall’altro, capaci di raccontare storie di recupero, creatività e valorizzazione del talento.

Ad accogliere i visitatori, simpatici pastori che invitano a scoprire il suggestivo presepe allestito all’interno di un capanno. Dalla cucina, un cesto luminoso cala dal tetto carico di fumanti crespelle, regalando profumi e sapori della tradizione locale.

L’intero ricavato delle giornate sarà destinato all’acquisto di materiali utili per le attività laboratoriali del centro, assicurando ai ragazzi la possibilità di proseguire il loro percorso di produzione artigianale. Un gesto semplice ma concreto, capace di restituire senso di autoefficacia, utilità e identità a persone che trovano, in queste iniziative, un’opportunità reale per migliorare le proprie abilità e rafforzare l’integrazione all’interno della comunità.

Il quotidiano impegno degli utenti del centro nel realizzare i manufatti per i mercatini natalizi non rappresenta soltanto un momento produttivo, ma anche un tassello fondamentale dei programmi riabilitativi e socio-educativi del “Centro Armonia”. Ogni articolo è un passo avanti verso l’autonomia, la socializzazione, il reinserimento sociale e la costruzione di reti di solidarietà sul territorio.

“Vi aspettiamo oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 17:30, con la Tombol-Armonia, un’occasione da non perdere per condividere momenti di allegria, partecipazione e sostegno a una causa così importante”.

Prossimi appuntamenti presso il Villaggio “Armonia”

19 dicembre: “Petralata” e cori a cura dei ragazzi del centro Armonia

21 dicembre: Un salto nel passato con l'esposizione delle Fiat 500 decorate a tema natalizio

Non mancate! Un Natale diverso è possibile, un Natale più vicino a chi ha bisogno.