Reggio – Centro Polifunzionale di Tremulini, Castorina: ‘È un’eterna incompiutà’

“Da troppo tempo al centro di Reggio Calabria, a due passi da Piazza del Popolo ed adiacente a ben due istituti scolastici ed alla parocchia di Santa Lucia insiste il Centro Polifunzionale di Tremulini; un’opera finanziata per essere la casa delle associazioni ma da troppo tempo ricettacolo di immondizia e situazioni di degrado”.

Queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale del Gruppo Pd Avv. Antonino Castorina.

“Durante la passata consiliatura insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà e vista la necessità di mettere in sicurezza l’intera area è stata fatta una delibera di giunta con un impegno economico sufficiente a chiudere e recintare la struttura ed evitare che divenisse una vera e propria discarica a cielo aperto al centro della città” ha spiegato Castorina.

“Oltre questo – prosegue il Consigliere dem – ed alla luce del fatto che in loco oltre Piazza del Popolo sono presenti istituti scolastici e vari esercizi commerciali è stata ripristinata l’illuminazione a Piazzetta Unicef e sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale intervenendo anche sulla pulizia di questo polmone verde che di fatto è luogo di aggregazione per famiglie e bambini specie con l’inizio della scuola.

Oggi la situazione – conclude Castorina – è cambiata in peggio, la messa in sicurezza di tale struttura è stata totalmente compromessa e quella che in origine era pensata come la casa delle associazioni è di fatto il centro di raccolta di rifiuti e clochard che a due passi dalle scuole presenti contribuiscono ad alimentare una vera e propria “bomba ecologica” che si estende fino a Piazzetta Unicef tanto da creare una situazione di degrado ambientale, morale ed etico per tutta la zona.

Nei giorni scorsi ho protocollato una interrogazione al Sindaco Facente Funzioni ed ai dirigenti preposti per capire come mai questa opera è ferma da un decennio ma sopratutto come si vuole intervenire per risolvere un problema che riguarda tutti e che deve necessariamente prevedere un piano di demolizione della struttura, di recinzione per Piazzetta Unicef e di bonifica di una zona centrale ed attrattiva per tutta la città. Oggi è il tempo di agire e di concretizzare azioni tangibili per la nostra città”.