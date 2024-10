Centro sportivo S. Agata, parte oggi lo stage di affinamento della tecnica

Football Skills e Tecnobody, iscrizioni aperte per tutto il corso della settimana. Appuntamento nel pomeriggio alle 16

Affinamento della tecnica e test di valutazione su macchinari di ultimissima generazione. Prende il via questo pomeriggio alle ore 16 presso il centro sportivo S. Agata lo stage calcistico diretto dal responsabile Pasquale Sorgonà che comprende gli atleti nati dal 2003 al 2011 nei giorni di lunedi, martedi, giovedi e venerdi.

Football Skills e Tecnobody hanno come obiettivo la creazione di un laboratorio dal quale verrà fuori un protocollo utile, a seguito dei test effettuati, a successivi interventi sul calciatore, per migliorarlo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche atletico e posturale, individuandone i potenziali di performance.

Lo staff tecnico è di alta qualità con il responsabile Pasquale Sorgonà, insieme a Leandro Latella,Pietro Candido e Antonino Riso, tutti con patentino Uefa B.

Lo staff medico-sanitario, invece, è composto dal dottore Renato Capurro, specialista in medicina dello sport e la dottoressa Claudia Curcio, nutrizionista.

Per iscrizioni ed informazioni telefonare ai numeri: 339.8420634-340.1543240 – footballskills@virgilio.it