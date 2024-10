Centro sportivo S. Agata: alcuni spazi in stato di abbandono (foto)

E’ al centro della discussione in questi giorni il cento sportivo S. Agata. La Città Metropolitana ha pubblicato una manifestazione di interesse per avere contezza di quante società possano essere interessate ad un impianto che negli anni ha fatto la storia della Reggina.

Il sindaco f.f. Carmelo Versace non ha dato per certo il successivo bando, ma di sicuro ha fatto intendere che è necessario torni ad essere gestito nella sua interezza, dichiarando che a farlo potrebbe essere lo stesso ente in maniera diretta e pensando pure ad affitti spacchettati in base a quelle che sono le necessità delle società presenti sul territorio.

L’attuale La Fenice Amaranto ha in concessione campo 2 e 3, più parte della foresteria e la sede, ed ha chiesto alla Città Metropolitana di poter ottenere una proproga in attesa di nuove decisioni. La risposta è attesa prima del 18 ottobre, giorno di scadenza.

Nel frattempo, facendo un giro all’interno della struttura, non si può non notare che diversi spazi siano in totale stato di abbandono nel corridoio di aiuole che porta alla sala stampa Nakamura per finire al campo 1, storicamente rettangolo di gioco per gli allenamenti della Reggina. Servono interventi immediati.