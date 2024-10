Reggio, il centro vaccini anti-Covid del Cedir verso l’apertura

Due settimane per completare i lavori di messa in sicurezza dei locali messi a disposizione dal Comune per la realizzazione di un altro centro vaccini a Reggio Calabria

L’istituzione del nuovo centro vaccini, presso i locali della sala “Altiero Spinelli” del CeDir, diventa sempre più concreta. L’amministrazione comunale di Reggio Calabria fa sapere, infatti, che sono già partiti i lavori per rendere il centro operativo nel più breve tempo possibile e partire così nella somministrazione in un’altra sede.

Lavori al centro vaccini Cedir

I locali del Cedir sono stati messi a disposizione dal Comune di Reggio Calabria per la realizzazione di un nuovo polo cittadino per le vaccinazioni e dovrebbero essere presto operativi. È quanto emerso al termine della riunione della quinta commissione consiliare presieduta dal consigliere comunale, Carmelo Romeo, che ha audito il direttore del Dipartimento prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, il dott. Giuffrida.

“Si è trattato di un incontro molto proficuo e collaborativo caratterizzato da un dialogo e un confronto a tutto campo sulle problematiche inerenti il piano vaccinale in atto in città. Il dottor Giuffrida, che ha risposto in modo puntuale a tutti gli interrogativi posti nel corso dei lavori, ha fornito ampie rassicurazioni circa l’impegno da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale a completare nel giro di quindici giorni, i lavori necessari alla messa a norma e in sicurezza della sala “Spinelli” che l’amministrazione ha messo a disposizione dell’autorità sanitaria con il preciso obiettivo di decongestionare Palazzo “Campanella” e scongiurare così i disagi e i disservizi che si sono verificati in questi giorni”.

Leggi anche

La situazione a palazzo Campanella

Il palazzo in cui ha sede il Consiglio regionale rimarrà, probabilmente, il centro vaccini più grande della città. Ma, l’istituzione di nuovi punti di somministrazione serve, inevitabilmente ad accelerare il processo di vaccinazione ed evitare assembramenti.

Il “caos” denunciato da molti, nei primi giorni, sta pian piano rientrando in seguito alla ritrovata sinergia tra Comune e Asp. L’amministrazione, in seguito agli scontri sull’organizzazione del centro vaccini, è intervenuta fornendo un supporto logistico-organizzativo, per esempio attraverso il posizionamento di alcune transenne che sono servite e regolarizzare l’afflusso ed il deflusso dei cittadini.