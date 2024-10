Vaccini a Reggio, le richieste di De Magistris alla Regione Calabria e all’ASP reggina

Luigi de Magistris candidato Presidente alla Regione Calabria interviene sulla vicenda delle vaccinazioni a Reggio Calabria:

“Sto seguendo con molta attenzione la vicenda della vaccinazione anti Covid a Reggio Calabria. È inaccettabile e gravissimo, soprattutto in tempi di recrudescenza della pandemia, che persone di 80 anni e più debbano sopportare lunghe ed estenuanti file, rischiare assembramenti, restare esposte per ore al freddo, pur di guadagnarsi un posto in lista per vaccinarsi. C’è stato tutto il tempo per organizzare una campagna vaccinale che fosse ordinata e puntuale e che non si trasformasse in una lotta alla sopravvivenza. In questo stato di disorganizzazione generale a farne le spese sono le persone più anziane, molte delle quali con difficoltà motorie e con patologie che renderebbero necessaria la somministrazione del vaccino direttamente a casa. È inconcepibile che il sistema delle prenotazioni sia assente al punto che per essere vaccinati occorre presentarsi alle prime ore del mattino e appuntare il proprio nome su un semplice foglio di carta lasciato su una seggiola. La mia solidarietà va anche agli operatori medici, agli e alle assistenti, a volontari e volontarie che danno il massimo in una situazione così complessa, ai medici di base che con attenzione seguono le persone che hanno in cura e che hanno seguito le indicazioni date dagli organi responsabili delle procedure vaccinali”.