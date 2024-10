Pioggia a Reggio, consiglieri di centrodestra contro Barreca: “Inadeguato”

Il centrodestra accusa Barreca per l'abbandono delle manutenzioni a Reggio Calabria: "Vergognoso il suo operato, la città in condizioni critiche"

I consiglieri di centrodestra tuonano contro il delegato alle manutenzioni: “Barreca dovrebbe vergognarsi”

“Basta qualche ora di pioggia per far emergere l’inadeguatezza di quest’Amministrazione: non deve sorprenderci che il Sindaco abbia affidato la delega alle manutenzioni al consigliere Barreca, senza alcuna esperienza politica”.

In una nota, i consiglieri di centrodestra in consiglio comunale commentano la situazione in città dopo la pioggia di stamani, che ha causato la caduta di parecchi alberi e la trasformazione di molte strade in veri e propri torrenti d’acqua, a causa del mancato deflusso delle acque piovane per la mancata pulizia delle caditoie.

“Se si è arrivati a un tale stato di decadimento e incuria, le responsabilità sono da ricercarsi nell’inadeguatezza dell’azione amministrativa, a partire dalle scelte politiche del Sindaco, che affida una delega fondamentale, quale la manutenzione idrica, fognaria e stradale della città, al consigliere Barreca, eletto a seguito di una rocambolesca surroga, senza alcuna esperienza politica e che ha dimostrato sino ad oggi, attraverso fatti incontrovertibili, di non essere all’altezza di nessuno dei compiti affidatogli” dichiarano i consiglieri.

Mancata manutenzione e conseguenze per la città

“Sulla pubblica amministrazione gravano obblighi manutentivi, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità dei loro beni. Obblighi di cui il delegato Barreca sembra non sentire la responsabilità, dovrebbe vergognarsi, invece di tentare continue e goffe difese d’ufficio verso il suo Sindaco: la città si presenta in queste condizioni non per le forti precipitazioni, ma per la mancata manutenzione programmata, a causa del cattivo stato manutentivo delle strade, dei marciapiedi, degli alberi” affermano i consiglieri.

“Qui non ci troviamo di fronte a un uragano, dalla forza dirompente: se i cittadini sono costretti ad assistere a queste scene ad ogni pioggia, già a partire dal mese di ottobre e con l’inverno alle porte, è chiaro che si diffonda ampiamente nella cittadinanza un senso di sfiducia e una sensazione di allarme, dovuta a un generale stato di abbandono delle manutenzioni” dichiarano i consiglieri.

Critiche alla gestione della manutenzione

“La situazione è chiara: non sono stati previsti dall’Amministrazione interventi preventivi per contrastare eventuali problematiche legate a fenomeni meteorologici: gli errori del passato nella gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria sembrano non aver impartito alcuna lezione a quest’Amministrazione” concludono i consiglieri.

