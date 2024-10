Reggio, ‘Cerchio di body percussion’: il nuovo evento di ‘Noi Ragazzi di Oggi’

Il progetto “Noi Ragazzi di Oggi” della Cooperativa Libero Nocera si avvia alla conclusione con tanti spumeggianti appuntamenti. Il centro di aggregazione giovanile che, nell’ultimo anno, ha operato a sostegno dei ragazzi nel quartiere di Modena attraverso laboratori gratuiti ed a loro dedicati, infatti, ha pensato di chiudere la stagione con un calendario di eventi.

Dopo il successo del concerto alla presenza degli Urban Jammer, durante il quale anche i ragazzi del laboratorio musicale si sono messi in gioco esibendosi con brani preparati per l’occasione, insieme al docente Carmelo Della Sorte, il centro “Noi Ragazzi di Oggi“, sta per fare, nuovamente, tappa in un istituto scolastico, questa volta con un’attività inedita.

Cerchio di body percussion all’Istituto Bocconi con “Noi Ragazzi di Oggi”

L’appuntamento da non perdere è per oggi, martedì 2 maggio 2023 presso l’I.S. Boccioni – Fermi di Reggio Calabria. Giuseppe Costa (Yosonu), col supporto di Alfredo Verdini (percussioni) terranno insieme ai ragazzi di tutte le classi un laboratorio che prende il nome di “Cerchio di Body Percussion“.

Di cosa si tratta? Semplicissimo ed anche molto divertente. Gli studenti saranno impegnati in un percorso di musica d’insieme nel quale il gruppo impara a riconoscere, codificare ed acquisire senso ritmico tramite la body percussion: ogni passo è un’esperienza diretta che sviluppa e consolida senso musicale favorendo consapevolezza ritmico-motoria. Lo scopo? Creare e consolidare relazioni di gruppo, come anche favorire la creatività scindendo il suono dallo strumento convenzionale, scoprire e acquisire nuove capacità motorie, aumentare l’indipendenza degli arti e sviluppare senso ritmico. Non a caso, per il laboratorio, il Centro Noi Ragazzi di Oggi ha selezionato un esperto certificato e formatore OSI Orff-Schulwerk Italiano, specializzato in body percussion e attività integrate. Soddisfatta dell’iniziativa, che ha accolto con piacere, la dirigente scolastica dell’I.S. Boccioni – Fermi, la prof.ssa Anna Maria Cama.

Il calendario degli eventi in programma

Il terzo appuntamento in programma è fissato per la mattina di domenica 14 maggio, giorno della Festa della mamma, durante il quale verrà presentata la riqualificazione della piazzetta di Modena.

Nell’intervento è inclusa anche la realizzazione di un murales da parte di un’artista del territorio, che parleranno delle tecniche utilizzate e del coinvolgimento dei ragazzi del quartiere che hanno collaborato dalla progettazione alla realizzazione dell’opera.

Il quarto appuntamento, in programma sempre per domenica 14 maggio, si terrà nel pomeriggio con una parata, che attraverserà le vie del quartiere di Modena, in compagnia dei Pagliacci Clandestini. Il corteo si fermerà all’interno del Parco riqualificato dalla cooperativa e dai ragazzi del centro.

La giornata terminerà con il racconto delle esperienze maturate all’interno del centro di aggregazione giovanile, un bilancio delle attività da parte dei ragazzi che lo hanno frequentato e un concerto!