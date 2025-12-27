Fipav, a Palazzo Campanella il riconoscimento ai protagonisti della pallavolo reggina
Previsti due momenti particolarmente significativi: un doveroso ricordo di Peppino Cormaci, ex presidente del Comitato Fipav Rc, e consegna del Bergamotto d’oro a Giuseppe Manfredi
27 Dicembre 2025 - 16:00 | Redazione
Il Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria promuove la Cerimonia di Premiazione dedicata ai successi della stagione sportiva 2024/2025. Un appuntamento che intende celebrare risultati, impegno e valori dello sport pallavolistico sul territorio.
Il ricordo di Peppino Cormaci e il Bergamotto d’oro
Nel corso della cerimonia saranno previsti due momenti particolarmente significativi.
Sarà infatti tributato un doveroso ricordo a Peppino Cormaci, ex presidente del Comitato Fipav Reggio Calabria.
Inoltre, sarà consegnato il Bergamotto d’oro a Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo.
Data, luogo e orario
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà lunedì 29 dicembre, a partire dalle ore 16.00, presso la Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria.
L’invito del presidente Domenico Panuccio
A firmare l’invito è Domenico Panuccio, presidente del Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria, che ha rivolto un caloroso saluto agli ospiti, sottolineando l’importanza di un momento di condivisione per celebrare i traguardi sportivi raggiunti e rafforzare il legame tra federazione, società e atleti.
Un appuntamento che si conferma centrale nel calendario sportivo reggino, nel segno della memoria, del riconoscimento e della crescita della pallavolo sul territorio.