Fipav, a Palazzo Campanella il riconoscimento ai protagonisti della pallavolo reggina

Il Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria promuove la Cerimonia di Premiazione dedicata ai successi della stagione sportiva 2024/2025. Un appuntamento che intende celebrare risultati, impegno e valori dello sport pallavolistico sul territorio.

Il ricordo di Peppino Cormaci e il Bergamotto d’oro

Nel corso della cerimonia saranno previsti due momenti particolarmente significativi.

Sarà infatti tributato un doveroso ricordo a Peppino Cormaci, ex presidente del Comitato Fipav Reggio Calabria.

Inoltre, sarà consegnato il Bergamotto d’oro a Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo.

Data, luogo e orario

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà lunedì 29 dicembre, a partire dalle ore 16.00, presso la Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria.

L’invito del presidente Domenico Panuccio

A firmare l’invito è Domenico Panuccio, presidente del Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria, che ha rivolto un caloroso saluto agli ospiti, sottolineando l’importanza di un momento di condivisione per celebrare i traguardi sportivi raggiunti e rafforzare il legame tra federazione, società e atleti.

Un appuntamento che si conferma centrale nel calendario sportivo reggino, nel segno della memoria, del riconoscimento e della crescita della pallavolo sul territorio.