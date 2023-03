Reggio, i ragazzi della scuola Scopelliti ricevono la certificazione 'CYBERSCUDO'

Grande soddisfazione per i ragazzi della Secondaria di Primo Grado “Giudice Scopelliti” che, alla fine della prima parte del progetto “ICDL a scuola” tenuto dalle Prof.sse Maristella Lanzetta e Adriana Ascrizzi, e fortemente voluto dalla Dirigente Adriana Labate, hanno conseguito la certificazione informatica CYBERSCUDO.

I ragazzi (Giada Liconti e Thomas Lazzaro di ID, Mohamed Bouchucha di IB, Michele Morabito di IC, Carmelo Caccamo di IIA, Achille Tripodi di IID e Guido Polimeni di IIID) hanno acquisito competenze e conoscenze necessarie all’utilizzo consapevole dei dispositivi digitali e al giusto comportamento da tenere in rete. Hanno inoltre compreso il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e i rischi che si possono incontrare online, hanno studiato la normativa riguardante la prevenzione e il contrasto di questo fenomeno e hanno compreso le caratteristiche del GDPR.

I certificati sono stati consegnati dal Presidente Nazionale di AICA, il Dott. Renato Marafioti, che ha svolto durante l’anno scolastico precedente, il ruolo di esperto per due moduli PON, rivolti sia agli alunni che ai genitori. Le sorprese non sono finite, infatti alunni e genitori stanno acquisendo certificazioni ICDL, grazie al progetto “Si torna a scuola” ideato dalla Prof.ssa Lanzetta e fortemente richiesto da alunni e genitori che l’anno precedente hanno frequentato il PON. Le lezioni sono servite per approfondire i tre moduli che non erano previsti dal PON (Word, Excel e PowerPoint) e hanno avuto l’opportunità di poter concludere il percorso della certificazione Full Standard.