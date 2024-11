Due cestisti reggini convocati in azzurro. I complimenti del sindaco Falcomatà

“I nostri complimenti ed un grande in bocca al lupo ai due giovani cestisti reggini, Luca Bova dell’Alan Gioia Tauro e Lorenzo Ripepi della Lumaka Reggio Calabria, convocati in azzurro per la per la Ludec Cup, torneo nazionale giovanile che si terrà a Lucca all’inizio del prossimo mese di dicembre e vedrà protagonisti un centinaio di giovani promesse del basket italiano provenienti da tutte le regioni d’Italia e selezionate dal Settore Squadre Nazionali Giovanili”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la recente convocazione dei due giovani cestisti.

“Ancora una volta lo sport rappresenta un’occasione di crescita per i nostri ragazzi – ha aggiunto Falcomatà – tutti sappiamo quanto valga il movimento sportivo giovanile sul nostro territorio, quanto le società sportive siano importanti come centro di aggregazione e quanto, insieme alla scuola, rappresentino certamente la principale agenzia educativa per bambini e ragazzi. L’opportunità offerta ai giovani Luca e Lorenzo è il segno di quanti giovani talenti siano presenti all’interno del movimento sportivo giovanile, non solo nell’ambito del basket, ma in tutti gli sport. Ai nostri piccoli campioni giunga il nostro in bocca al lupo e a tutti i giovani sportivi del nostro territorio uno stimolo a proseguire, nel segno dei valori positivi dello sport, del rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari, nello spirito di amicizia ed allegria che quotidianamente si respira su tutti i campi della nostra città”.