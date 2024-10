Candidato sindaco per Reggio, Nesci (FdI): ‘Alto profilo, competente che conosce il territorio’

Così ha riferito all’Agenzia Dire il commissario provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia Denis Nesci sull’attuale fase politica in preparazione delle prossime elezioni comunali nella città capoluogo.

Il commissario provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia ha affermato:

“La nostra leader Giorgia Meloni ha già detto che Fratelli d’Italia, essendo un partito nazionale importante, avrà ovviamente voce in capitolo sulla candidatura a sindaco, a maggior ragione avendo ottenuto in risultato importante in città. Come noi rispettiamo le forze all’interno della coalizione in ambito nazionale, è doveroso e corretto rispettarle anche a livello territoriale”.

Neschi ha concluso:

“Siamo il primo partito della coalizione di centrodestra in provincia e in città e questo ci dà una grande responsabilità verso gli elettori e faremo in modo che questa crescita, basata sulla qualità, sia costate come del resto lo è a livello nazionale. Crediamo che serva un lavoro di coordinamento con tutto l’assetto esistente, e pertanto stiamo lavorando ad una concreta riorganizzazione del partito in sinergia con il coordinatore cittadino Massimo Ripepi; lo apriremo anche a tante altre ‘anime’ che provengono dalle professioni, dall’associazionismo, dal terzo settore. Ci sono molte persone che hanno chiesto di aderire al nostro progetto a me piace lavorare collegialmente e quindi insieme definiremo i percorsi migliori per rafforzare il partito”.