Chievo-Reggina: tutto quello che c’è da sapere. Statistiche, numeri e dati

A partire da questa settimana citynow apre una nuova rubrica che cura ogni aspetto del match che la Reggina va ad affrontare, attraverso i numeri, le statistiche, le analisi delle due formazioni che scenderanno in campo. Si parte con Chievo-Reggina:

Il percorso delle due squadre

Chievo e Reggina si sfidano al Bentegodi di Verona per la gara valevole l‘undicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021.

La Reggina arriva a questa sfida da tredicesima in classifica con 10 punti frutto di 2 vittorie, 4 pari e 4 sconfitte. Il Chievo occupa l’ottava posizione con 14 punti: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Media di 1 punto a partita per gli amaranto e di 1.5 punti per i clivensi.

Reggina che ha giocato tutte e dieci le partite in programma, mentre il Chievo deve recuperare la partita contro il Vicenza del 21.11.2020 (8° giornata).

Nelle ultime 5 partite, la Reggina ha conquistato solo 3 punti (1 vittoria e 4 sconfitte). Chievo 7 punti (2 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte).

Reggina con la media partita del 54.4% di possesso palla è in terza posizione nella classifica specifica del campionato di Serie B. Chievo al decimo posto con una media del 50.5%. Comanda il Monza con un possesso palla medio del 56.4%.

I gol di Reggina e Chievo fatti e subiti

Reggina 10 gol realizzati (media partita 0.9), Chievo 11 gol realizzati (media partita 1.1)

Reggina 13 gol subiti (media partita 1.3), Chievo 9 gol subiti (media partita 1)

Differenza reti -3 per gli uomini di Toscano, mentre i ragazzi dell’ex Aglietti registrano un +2 nella stessa casella.

Conclusioni su azione, tiri, passaggi

La Reggina registra il 18.4% di conclusione su azioni manovrate (mediamente ne sviluppa 26.1 a partita) ed il 36.8% di conclusione su azioni di contropiede (1.9 ripartenze di media a partita). Chievo che va al tiro nel 21% degli sviluppi manovrati (29.5 create di media a partita) e nel 23.8% delle azioni di contropiede (4.6 tentati a partita).

Reggina 14° nella classifica dei tiri totali (110 tiri totali, con una media partita di 10.3 ed una percentuale media di tiri nello specchio del 40%). Chievo 9° (121 tiri totali con una media partita di 12.4 ed una percentuale media di tiri nello specchio pari al 30.6%).

La Reggina ha una media di 412.6 passaggi in media a partita, di questi il 83.8% sono accurati. Il Chievo effettua 433.3 passaggi in media a partita con una precisione del 81.5%. La Reggina effettua il 41.3% dei passaggi smarcanti totali (4.6 in media a partita) in maniera utile, mentre il Chievo ha il 37.7% di precisione sul totale (6.7 in media a partita) dei passaggi smarcanti.

Situazione cartellini e utilizzo dei calciatori

I calciatori della Reggina accumulano, mediamente, 3.4 cartellini gialli e 0.3 cartellini rossi a partita, commettendo 16.5 falli di media per ogni incontro. Gli scaligeri del Chievo vengono sanzionati, mediamente, con 1.6 ammonizioni e 0.2 espulsioni a partita, commettendo la media di 12.7 falli per ogni match disputato.

Quattro i giocatori della Reggina sempre utilizzati. Di Chiara, Denis, Bellomo e Bianchi, sono coloro che hanno timbrato il cartellino in tutte le partite disputate fino ad oggi. Crisetig, invece, con i suoi 774 minuti è il calciatore che ha giocato di più.

Nel Chievo i sempre presenti sono Palmiero, Leverbe, Garritano, Dordevic e Mogos. Quest’ultimo è anche il calciatore che ha giocato di più, 872 minuti.

Miglior marcatore Reggina, Liotti con 3 gol in 7 partite (media di 0,4 gol a partita).

Miglior marcatore Chievo, Garritano con 4 reti in 9 partite (media di 0,4 gol a partita).