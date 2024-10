Due settimane di stop per i PS di Scilla, Palmi e Oppido. Ranuccio: ‘Situazione tragica’

Il Punto di Primo Intervento di Palmi, così come quelli di Scilla e di Oppido Mamertina, chiude dall’11 al 26 luglio per colmare la carenza di personale registrata all’Ospedale di Polistena.

A dare la notizia, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco Giuseppe Ranuccio.

“La notizia era nell’aria. Prendo atto con rabbia, ma senza rassegnazione, del provvedimento e garantisco massima attenzione sul tema, perché, come ha detto qualcuno, “in Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio”“.

Non è la prima volta che i diversi pronti soccorso sparsi nella provincia reggina sono costretti ad una battuta di arresto a causa della mancanza di personale sanitario. Diverse volte i cittadini sono scesi in piazza per sollecitare soluzioni da parte delle istituzioni, ma a poco sono servite, purtroppo, le proteste.