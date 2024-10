Chiude a Reggio il Liceo dell’Istituto San Vincenzo De Paoli

Una notizia che era nell’aria da settimane (almeno per quanto riguarda il personale docente) diventa ufficiale. Chiude il Liceo dell’Istituto San Vincenzo De Paoli, questo pomeriggio si è tenuta una riunione durante la quale è stata data la definitiva comunicazione.

Erano anni che l’istituto soffriva di difficoltà economiche, in extremis però si era sempre trovata la soluzione per portare avanti tutte le attività. Doveroso chiarire come la chiusura riguardi solo il Liceo, non sono previste al momento soluzioni simili per le altre attività scolastiche di una struttura storica per la città di Reggio Calabria.