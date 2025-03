Reggio, temporaneamente chiuso l’archivio storico per interventi di messa in sicurezza

Un sopralluogo ha evidenziato condizioni manutentive critiche, in particolar per l'assenza di impianti di climatizzazione

L’Archivio Storico Comunale di Reggio Calabria, situato presso il Palazzo Ce.Dir., resterà chiuso temporaneamente per consentire l’adozione degli interventi necessari alla messa in sicurezza della struttura. La decisione è stata presa in seguito a un sopralluogo che ha evidenziato condizioni manutentive critiche, con particolare riferimento all’assenza di impianti di climatizzazione e alla qualità dell’ambiente interno.

Motivazioni della Chiusura dell’Archivio Storico

Secondo quanto riportato nel provvedimento ufficiale, la decisione è stata adottata nel rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che impone al datore di lavoro l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i dipendenti. Durante l’ispezione del 7 marzo 2025, è emerso che gli ambienti dell’Archivio versano in precaria condizione manutentiva, con condizioni microclimatiche non adeguate a causa dell’assenza di impianti di climatizzazione sia invernale che estiva.

Di conseguenza, l’amministrazione ha disposto la chiusura temporanea della struttura e l’adozione di soluzioni alternative per lo svolgimento delle attività lavorative. In particolare, si procederà con modalità di lavoro a distanza o con la riallocazione del personale presso altre sedi dell’Ente fino al completamento degli interventi di adeguamento.

Interventi Previsti e Tempistiche

Tra gli interventi programmati, si prevede:

L’installazione di un impianto di climatizzazione;

La sanificazione e la manutenzione degli ambienti interni;

La verifica delle condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Non è stata ancora indicata una data precisa per la riapertura dell’Archivio Storico, che dipenderà dall’effettivo completamento delle opere necessarie.