Incidente al T. Minniti, il racconto di Klaus Davi: ‘Dirottati a Lamezia’

Momenti di apprensione questa mattina all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, momentaneamente chiuso al traffico aereo dopo l’incidente che ha coinvolto un piccolo aereo turistico in fase di atterraggio.

Il velivolo, un C77R privato da 980 kg, 4 posti, con due passeggeri a bordo e proveniente dall’aviosuperficie di Calatabiano, in Sicilia, ha avuto un problema tecnico al carrello, che non si è aperto correttamente.

L’aereo ha completato la manovra d’emergenza strisciando per alcune centinaia di metri sulla pista dello scalo reggino.

Fortunatamente non si registrano feriti. I due passeggeri sono rimasti illesi, non ci sarebbero stati danni all’infrastruttura e non si è verificato alcun principio di incendio. Per questo motivo non è stato necessario l’utilizzo di schiumogeni o acqua da parte dei Vigili del Fuoco.

Il volo Milano Linate-Reggio dirottato a Lamezia

La chiusura temporanea dello scalo ha causato disagi anche al traffico aereo di linea e il volo ITA Airways Milano Linate-Reggio Calabria è stato dirottato all’aeroporto di Lamezia Terme.

A bordo del volo c’era anche il noto giornalista e massmediologo Klaus Davi, che ha raccontato quanto accaduto pochi istanti prima dell’atterraggio previsto a Reggio Calabria.

“Eravamo sopra Reggio Calabria, sul volo Milano Linate-Reggio Calabria, e stavamo per atterrare. Pochi secondi prima dell’atterraggio ci hanno comunicato, cito testuale, che a causa di un incidente accaduto a terra con un aereo da turismo o qualcosa del genere non potevamo più atterrare. Per cui ci hanno portato qui a Lamezia”.

Davi ha poi evidenziato i disagi per i passeggeri, molti dei quali attesi a Reggio Calabria per motivi di lavoro e appuntamenti già programmati.

“Adesso speriamo che la Sacal abbia predisposto le navette e che possiamo tornare rapidamente, perché tutti qua devono lavorare, hanno appuntamenti. Questa è la situazione. Vediamo che succede”. Leggi anche

Klaus Davi da Lamezia: “Disagi per i passeggeri”

Una volta arrivato nello scalo lametino, Klaus Davi ha aggiornato la situazione, raccontando le difficoltà vissute dai passeggeri dopo il dirottamento.