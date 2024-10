Chiusura Lungomare, Milia (Fi): ‘Un fallimento. Si ritorni alla situazione precedente’

I consiglieri comunali di minoranza si sono ritrovati giovedi 5 agosto presso la Piazza di San Giorgio al Corso, riunione utile per evidenziare la contrarietà rispetto al progetto di chiusura del Lungomare da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo Federico Milia, capogruppo di Forza Italia, è il caso di tornare indietro e ripristinare la situazione precedente.

“L’amministrazione comunale, attraverso una scelta unilaterale che non ha visto il confronto con residenti ed esercenti, ha optato per una soluzione che ha scontentato tutti. Siamo scesi in piazza, come annunciato nei giorni scorsi, per ascoltare la voce dei commercianti e dei residenti sul tema del doppio senso che ha svuotato Via Marina. La risposta è stata unanime: annullare la delibera che ha portato a tutto questo e ripristinare la situazione precedente. Il progetto si è evidenziato come un fallimento su tutta la linea”.

Il consigliere comunale di Forza Italia ha chiarito come verrà presto presentato dall’opposizione un ordine del giorno con la richiesta di annullamento di isola pedonale e doppio senso di marcia sul Lungomare.

“Siamo qui per ascoltare i cittadini e i commercianti, non ha senso fare un documento programmatico che non tiene conto delle loro esigenze. Come promesso, insieme ai colleghi del Cdx faremo un ordine del giorno nelle prossime ore chiedendo quello che la Città e i reggini chiedono”.