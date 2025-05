Polsi, il Santuario della Madonna della Montagna chiude per lavori di ristrutturazione

Il Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, luogo simbolo della fede popolare calabrese, resterà chiuso al pubblico fino a dicembre 2025. Lo comunica ufficialmente la Diocesi di Locri-Gerace, che ha diffuso un avviso rivolto a tutti i pellegrini e devoti.

La chiusura temporanea si rende necessaria per consentire importanti lavori di messa in sicurezza sismica, ristrutturazione e restauro del santuario, situato nel cuore dell’Aspromonte nel territorio del comune di San Luca. L’intervento è finalizzato a garantire una maggiore tutela della struttura e la sicurezza dei visitatori.

Nessuna visita né omaggi alla Vergine della Montagna

Durante tutto il periodo dei lavori non sarà possibile visitare il santuario né rendere omaggio alla Madonna della Montagna, figura profondamente venerata nella tradizione religiosa calabrese. La Diocesi invita tutti i fedeli a rispettare le disposizioni per motivi di sicurezza.

Attività religiose sospese fino ad agosto

Secondo quanto riportato nell’avviso ufficiale, le attività riprenderanno nei primi giorni di agosto, in occasione dei tradizionali appuntamenti estivi, le cui modalità saranno comunicate in seguito. Si tratta di un momento importante per la comunità religiosa, che ogni anno richiama migliaia di pellegrini.

Un appello alla spiritualità

I responsabili del santuario rivolgono un messaggio di comprensione e vicinanza spirituale a tutti i fedeli: «Vi invitiamo a restare spiritualmente uniti alla nostra amata Madonna della Montagna in questo tempo di attesa».

L’avviso è firmato dal Rettore e dai collaboratori pastorali del Santuario e porta la data del 30 aprile 2025.