Ciao Giacomo, la commozione di Gigi Miseferi: “Oggi muore la mia metà”

Il giorno più triste. Amico e collega di una vita, Gigi Miseferi saluta quello che è stato il suo inseparabile compagno artistico per più di 30 anni. Palpabile e difficile da bloccare l’emozione e la commozione per quello che viene definito dallo stesso Miseferi come un ‘brutto colpo’.

“Ringrazio tutta Reggio Calabria, l’amministrazione e il sindaco Falcomatà. Avete tutti donato a Giacomo un regalo meraviglioso, confezionato perfettamente. La vita ci fa pagare questi dazi pesanti purtroppo. Ci tengo a ringraziare anche i portatori della vara, i tifosi della Reggina, Avis e il comune di Palizzi. Siamo arrivati con Giacomo nel 1990 a Roma, non ho un ricordo di Giacomo ma un mondo di 33 anni insieme. Saluto la famiglia di Giacomo, io e lui siamo stati 2 fratelli che ci siamo scelti. Gigi per la famiglia di Giacomo ci sarà sempre. L’amicizia tra me e lui è stata incredibile, non abbiamo mai litigato ed è questa la cosa più bella che mi rimane. Meglio camminare con un amico nel buio che da soli nella luce. Ciao Giacomo, oggi muore la mia metà”.