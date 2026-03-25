Cibo scaduto e conservato male in Calabria, sequestrata oltre una tonnellata

Per il titolare è scattata una sanzione di oltre 3.500 euro, con immediata sospensione dell'attività

Oltre una tonnellata di alimenti tra cattivo stato di conservazione e scaduti sono stati sequestrati, in un negozio di prodotti alimentari, dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, nell’ambito di controlli a Lamezia Terme condotti insieme al personale dal Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro di Catanzaro.

Per il titolare è scattata una sanzione di oltre 3.500 euro, con immediata sospensione dell’attività.



Nel corso dei controlli nel centro di Lamezia Terme, con particolare attenzione al quartiere di Nicastro, è stato scoperto un lavoratore in nero, su due presenti, all’interno di un altro esercizio pubblico.

Anche in questo caso è scattata la sospensione dell’attività e una sanzione di circa 6.400 euro.