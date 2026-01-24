Musumeci e Occhiuto a Melito nelle zone colpite dal ciclone Harry

Incontro operativo con la Protezione Civile e sopralluogo tecnico nelle zone maggiormente colpite dal maltempo per verificare l'entità dei danni

Dopo i gravi danni causati dal ciclone Harry, arrivano sul territorio reggino le massime autorità istituzionali.

Domani, domenica 25 gennaio, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto saranno a Melito di Porto Salvo, presso la sede della Protezione civile. L’arrivo è previsto per le ore 11:00.

L’incontro operativo con i vertici regionali e locali servirà per fare il punto sulla situazione e coordinare le prime azioni di intervento. A seguire, il ministro ed il governatore effettueranno un sopralluogo tecnico nelle zone maggiormente colpite dal maltempo per verificare direttamente l’entità dei danni a infrastrutture, costa e viabilità.

La visita si inserisce nella fase di valutazione post-emergenza, fondamentale per avviare le procedure legate allo stato di calamità e alla richiesta di risorse straordinarie.