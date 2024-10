Cicoria alla calabrese: la ricetta e come preparala

La cicoria non è solamente un ortaggio gustoso e dai molteplici utilizzi in cucina, ma è anche una verdura benefica.

Desiderate variare nella preparazione dei vostri pasti e non sapete come fare? CityNow vi propone una ricetta della tradizione contadina la “Cicoria alla calabrese“.

La ricetta è molto semplice e molto utilizzata in Calabria come anche in gran parte del sud Italia. La cicoria non è solamente un ortaggio gustoso e dai molteplici utilizzi in cucina, ma è anche una verdura benefica: aiuta il funzionamento dei reni, del fegato ed è utile a disintossicarsi da pasti poco troppo ‘pesanti’.

LA RICETTA

Ingredienti:

1 Kg di cicoria selvatica (in alternativa cicoria coltivata)

2 Spicchi di aglio

150 gr di pane raffermo

Olio evo qb

Sale qb

Preparazione: