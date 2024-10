Cielo tricolore a Reggio Calabria, Falcomatà: “Emozioni uniche”

Lo spettacolo dell’Aeronautica militare italiana non smette mai di togliere il fiato. Non importa se Reggio Calabria era già stata protagonista di un evento del genere solamente qualche anno fa. In migliaia sono arrivati nella città dello Stretto, per guardare con i proprio occhi momenti indelebili.

A commentare lo speciale evento è il sindaco Falcomatà con un post su facebook, in cui afferma:

“Le frecce tricolore che hanno volato oggi sulla nostra città ci ricordano che l’Italia è una e indivisibile, che la solidarietà e l’unità nazionale sono principi inderogabili della nostra Costituzione e anche che le emozioni che regala lo Stretto sono uniche al mondo”.