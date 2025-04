I dazi USA minacciano l’export calabrese: allarme tra le imprese

L’introduzione di nuovi dazi da parte dell’ex presidente statunitense Donald Trump rischia di colpire duramente anche l’economia calabrese, che dal 2021 al 2024 aveva visto una crescita significativa dell’export, in particolare nel comparto agroalimentare. La regione si era distinta come una delle più dinamiche del Sud Italia, registrando un incremento delle esportazioni pari al +9,4% rispetto all’anno precedente.

Più critico il presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo:

“Credo che il governo stia sottovalutando la portata del problema. In questo modo rischiamo di perdere le poche aziende che ancora resistono sul mercato. Servono risposte tempestive e concrete per scongiurare danni irreversibili al sistema produttivo calabrese”.

Anche Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria, ha espresso forte preoccupazione:

“L’introduzione dei dazi rappresenta una seria minaccia per l’economia calabrese, soprattutto per i settori trainanti come il vitivinicolo, l’olio d’oliva e le produzioni casearie, che trovano negli Stati Uniti un mercato fondamentale. Le regole per esportare negli USA sono già complesse: con l’applicazione dei dazi la situazione diventa ancora più difficile”.