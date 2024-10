Myenergy, Cigarini post Monopoli: ‘Sconfitta frutto di una pessima settimana di allenamento’

Federico Cigarini dopo la sconfitta casalinga, non le manda a dire ai suoi giocatori che hanno giocato buon basket nei primi due quarti per poi lasciarsi andare tra lamentele – ha così evidenziato l’head coach neroarancio – e scarse percentuali realizzative all’uscita dagli spogliatoi.

“Per vincere queste partite è necessario un Q.I.C. (Quoziente Intellettivo Cestistico) altissimo. Bisogna avere pazienza ed allenarsi per aumentare tale quoziente. Io voglio aumentare questa capacità, mi arrabbio perché oggi non abbiamo sfruttato a pieno le nostre potenzialità. Questa settimana è stata orribile, ci ha portato a disputare una partita pessima, buona quella dei primi due quarti, ma ricca di lamentale quella all’uscita dagli spogliatoi. Non possiamo tirare i liberi con queste basse percentuali (15/24). Non possiamo lamentarci, bisogna difendere! Tutta l’inesperienza è venuta fuori per via della pessima settimana. Coppia arbitrale super, con la quale si è potuto parlare nei momenti caldi della partita. I giocatori di Monopoli hanno tirato fuori tutta l’esperienza possibile, sono andati sui loro punti di forza”.