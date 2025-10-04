Reggio Calabria e Palmi si preparano ad accogliere il Cilea Opera Festival 2025

Scopri gli eventi del Cilea Opera Festival 2025 a Palmi e Reggio Calabria: concerti, opere e tanto altro dal 14 ottobre al 20 novembre

Il 16 ottobre Palmi accoglierà il primo concerto del Cilea Opera Festival, festival ufficiale dedicato a Francesco Cilea, accreditato e cofinanziato per il triennio 2025-2027 dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) Mistero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale dello Spettacolo. Il Festival, che si aprirà al Museo Nazionale di Reggio Calabria il 14 ottobre con il concerto della pianista Beatrice Zoccali (nata anche lei a Palmi come il compositore), terminerà il 20 novembre, ricorrenza dei 75 anni dalla morte di Cilea e celebrerà il musicista con 15 eventi, 10 a Reggio Calabria e 5 a Palmi.

Un Festival per Francesco Cilea e la Cultura Calabrese

Dietro l’idea del Festival, nato dal suo Direttore Artistico, il M° Alessandro Tirotta, noto direttore d’orchestra, sta la volontà non solo di celebrare il massimo compositore calabrese, ma quella di creare un’attenzione a livello internazionale che esca fuori dai confini locali, e non solo dal punto di vista artistico. Grande accoglimento ha dimostrato il Comune di Palmi e il suo sindaco, il Dott. Giuseppe Ranuccio, che ha sposato e sostenuto il Festival come nuova opportunità di confronto e crescita culturale per la città, ma anche come specchio identitario su cui poter investire.

Gli Appuntamenti del Cilea Opera Festival a Palmi

Questi gli appuntamenti a Palmi:

16 ottobre , Casa della Cultura Leonida Repaci: Concerto sinfonico con la Concert Band Melicucco , diretta da Maurizio Managò e Michele Napoli, solista il flautista Alessandro Carere.

, Casa della Cultura Leonida Repaci: , diretta da Maurizio Managò e Michele Napoli, solista il flautista Alessandro Carere. 26 ottobre , Teatro Manfroce: “Le stanze segrete di Francesco Cilea” , da un’idea di Giuseppe Filianoti, con le voci uniche del tenore Giuseppe Filianoti e del soprano Aurora Tirotta, al pianoforte Andrea Bauleo e la voce del musicologo Marco Pollaci.

, Teatro Manfroce: , da un’idea di Giuseppe Filianoti, con le voci uniche del tenore Giuseppe Filianoti e del soprano Aurora Tirotta, al pianoforte Andrea Bauleo e la voce del musicologo Marco Pollaci. 1 novembre , Teatro Manfroce: “Cilea Chamber Opera 2.0” , in collaborazione con la Iocal Puccini di Lucca, nuove opere da camera di Girolamo Deraco, Horacio Vignales, Luca Fialdini e il vincitore del Puccini International Chamber Opera Composition. Ensemble vocale e strumentale OTC, direttore Francesco Bottigliero.

, Teatro Manfroce: , in collaborazione con la Iocal Puccini di Lucca, nuove opere da camera di Girolamo Deraco, Horacio Vignales, Luca Fialdini e il vincitore del Puccini International Chamber Opera Composition. Ensemble vocale e strumentale OTC, direttore Francesco Bottigliero. 7 novembre , Teatro Manfroce: “L’epoca Cilea” Concerto raffinato con il soprano Liliana Marzano, al pianoforte Vittoria Caracciolo, al violino Pasquale Faucitano e al violoncello Pierluigi Marotta.

, Teatro Manfroce: Concerto raffinato con il soprano Liliana Marzano, al pianoforte Vittoria Caracciolo, al violino Pasquale Faucitano e al violoncello Pierluigi Marotta. 16 novembre, Teatro Manfroce: “Risonanze nostalgiche”, Recital del pianista Giuseppe Gullotta con musiche di Francesco Cilea, opere pianistiche immortalate anche con incisione discografica.

Un Cartellone Ricco di Eventi Musicali

Un cartellone ricco e vario, con Francesco Cilea presente in tutti i programmi proposti, nonostante le numerose novità di ascolto.

Ingresso unico agli eventi al costo di 13 euro, 10 euro ridotto studenti.

Prevendita presso La Bottega della Musica a Reggio Calabria o prenotazioni e pagamento con bonifico o con carta tramite link al 3288814744.

Info: ticket@nuovolaboratoriolirico.it