Zona rossa, a Reggio chiudono anche i cimiteri: la nuova ordinanza

Neanche il tempo di gioire per la non chiusura dei cimiteri a Reggio Calabria che, subito, un’imposizione dall’alto ha fermato completamente le vite dei calabresi. Solamente qualche giorno fa, il Comune reggino lasciava aperti i cimiteri nel rispetto di tutte le norme anti–Covid nonostante i giorni di festa li rendessero destinazione di numerosi visitatori.

A dare la notizia, poco fa, è stato l’assessore alle manutenzioni comunali, Rocco Albanese che ha avvisato i cittadini della chiusura di tutti i cimiteri comunali fino al 3 dicembre prossimo.

“L’ultimo Dpcm e la collocazione della Calabria in zona rossa, pur non trattando direttamente la questione degli accessi ai cimiteri, impone alle amministrazioni di dover adattarsi in maniera consequenziale alle misure di sicurezza da Covid19 e alle limitazioni con provvedimenti locali”.

“Si è ritenuto pertanto – dichiara Rocco Albanese – di dover provvedere alla chiusura dei cimiteri comunali per scongiurare assembramenti e rischio di contagi, con una ordinanza restrittiva che si pone in linea con le attuali misure governative in vigore fino al 3 dicembre prossimo”.