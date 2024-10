A Reggio protesta pacifica contro la ‘Zona rossa’

La 'Zona rossa' in Calabria ha scatenato il malcontento dei cittadini che, a Reggio, hanno deciso di scendere in piazza per una protesta pacifica

C’era da aspettarselo. I cittadini hanno scelto di protestare, seppur in modo pacifico, contro le ultime disposizioni dettate dal Governo nazionale.

Calabria zona rossa

L‘istituzione della zona rossa era una voce prepotente, che circolava da ancora prima dell’approvazione del nuovo Dpcm e dell’ordinanza del Ministro Speranza che, di fatto, chiude la Calabria in un nuovo lockdown come quello di marzo.

Ogni cittadini, in cuor suo, guardando la diretta del Premier Conte, avrà sperato, senza successo, in un esisto diverso.

La protesta di Reggio

In questi minuti su WhatsApp circola un messaggio che invita i cittadini a riunirsi e marciare insieme in segno di protesta contro le decisioni che penalizzeranno, forse in modo irreparabile, l’intera regione. Di seguito il testo del messaggio:

“Stasera giovedì 5 novembre alle 18.30 adunata spontanea a Piazza De Nava per marcia pacifica verso la Prefettura per protestare fermamente contro la zona rossa ordinata dal presidente Conte in Calabria senza che ce ne fosse assolutamente nessuna necessità. Non saranno ammesse strumentalizzazioni politiche di nessuna natura. Solo bandiere tricolori e amaranto (colore della nostra città). I politici di qualunque schieramento sono pregati di astenersi o, se vorranno esserci, di partecipare da semplici cittadini. NO al lockdown inventato. Il popolo Reggino e tutta la Calabria vogliono la loro giusta libertà”.

La città si mobilita

Non si conosce il mittente del messaggio che sta circolando tra i reggini, ma si sa per certo che, questa sera, chi partirà dalla piazza antistante il MArRC, non sarà solo a manifestare di fronte la Prefettura di Reggio Calabria.

Anche un gruppo spontaneo di commercianti dell’area Sud, insieme ad alcune associazioni sportive, partirà alle 18:30 da piazza Garibaldi con direzione piazza Italia.