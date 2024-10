Cinecittà sceglie una reggina come acconciatore ufficiale

C’è chi ci mette un po’ a capire cosa farà da grande e chi, invece, già dall’adolescenza ha le idee ben chiare. Nata a Melito Porto Salvo, con una grande passione, a 14 anni Francesca inizia a frequentare le prime accademie per intraprendere la carriera di parrucchiera ed a 16 si trova già in giro per lo Stivale, inseguendo un sogno che presto diventerà realtà.

Nel 2013 inaugura il suo primo salone di bellezza a Saline Joniche. Nel 2014 inizia a curare l’immagine dei suoi eventi moda intitolati edizione Hair Fashion, appuntamenti molto attesi nella città di Reggio Calabria.

Una carriera internazionale

Pochi anni dopo, nel 2016, Francesca Serio entra a far parte di uno dei team di parrucchieri più importanti d’ Europa, famoso sia in Italia che all’estero: Aldo Coppola a Milano.

Nel 2017 diventa Special Colorist e viene notata da “Chi“, una delle riviste più importanti e lette degli italiani, che le dedica una pagina intera. Nel 2018 approda a Parigi per conoscere uno degli stilisti più conosciuti a livello europeo, Franck Provest.

2020 l’anno della svolta

Nel 2020, dopo una piccola pausa lavorativa dovuto all’arrivo del suo piccolo Domenico, la reggina ritorna prepotentemente sulla scena dell’hair style con obiettivi sempre importanti. Per ripartire Francesca ha scelto la sua città di origine, Reggio Calabria, è qui che inaugura un altro centro Hair Fashion in via Vecchia Nazionale Pellaro. Un ritorno incisivo, senza sosta ed anche ammirevole tenendo conto della giovane età della professionista reggina.

Francesca ha solo 28 anni ma un bagaglio lavorativo davvero ‘pesante’. Sarà per questo e per il suo talento che gli studi di Cinecittà Roma hanno scelto proprio lei come “Acconciatore ufficiale Cinecittà World”. A presentarla, negli studi Mediaset, è stata Emanuela Tittocchia.

Un altro tassello si aggiunge, quindi, al puzzle composto da Francesca in questi anni di attività. L’estro e la passione, che da sempre l’accompagnano, riusciranno sicuramente a condurla ancora lontano.