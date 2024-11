Cinema, a Reggio primo ciak per il cortometraggio “Fatima”

Al via per le strade della città il lavoro del giovane regista Mario Vitale prodotto dall’associazione “Attiva” di Roberto Barreca.

Sono iniziate questa mattina le riprese del cortometraggio “Fatima”, di Francesco Governa, Mario Vitale, Saverio Tavano, prodotto dall’associazione culturale “Attiva” di Roberto Barreca. “Le urla di Fatima. Il volto impassibile del padre. Stesa a terra senza possibilità di reagire. Gli occhi pieni di lacrime della madre, che guarda fuori dalla finestra della cucina”. Questo estratto della sceneggiatura racconta una storia di violenza e integrazione razziale per riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di comunicare, attraverso il cinema, estratti di vita vissuta al buio e riportati sulla scena con la luce degli occhi di un giovane regista, Mario Vitale. Il cast, curato da Genius Management, conta in totale quasi 50 componenti, tra i quali Teresa Timpano, Peppino Fumo, Giulia de Luca, Costantino Comito e Rosy Stagnitti e sarà impegnato con le riprese da oggi e fino al 29 aprile su diversi set allestiti sul Corso Garibaldi, presso l’Istituto tecnico “R.Piria”, presso un’abitazione privata (per la quale si ringrazia Paolo Genoese) e anche al fortino “Poggio- Pignatelli”.

«Abbiamo voluto investire su un giovane talento calabrese – ha dichiarato il presidente dell’associazione Attiva Roberto Barreca – che ha già collaborato a progetti importanti, tra i quali ‘Il giudice meschino’ e lo abbiamo scelto dal ‘Laboratorio d Filmmaking’ curato da Fabio Mollo. Siamo certi – ha concluso Barreca – che avremo grandi soddisfazioni da tutti i soggetti coinvolti».

La parte tecnica del progetto è realizzata dall’Associazione Nazionale Videografi (A.n.v.) e gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio provinciale di Reggio e del Comune nella persona del consigliere delegato alla Città metropolitana Riccardo Mauro, in partenariato con l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria.