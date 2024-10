Al Cineteatro metropolitano i “Promessi Sposi” in vernacolo

“…E s’ambeci Don Abbondiu…?” è il titolo della versione vernacolarizzata che sabato primo giugno verrà portata in scena al Cineteatro metropolitano.

A partire dalle ore 21:00, sul palco del Dopolavoro Ferroviario di via Nino Bixio, si potrà assistere alla celeberrima opera manzoniana, rivista in salsa reggina. Lo spettacolo, scritto in vernacolo da Anna Catalano e gentilmente concesso, verrà inscenato da una ventina di attori della compagnia teatrale stabile del Dlf “I fora binari”, guidati dal regista Enzo Schiavone.

«Questo spettacolo è un tassello del mosaico culturale che il Dlf sta offrendo alla città, fatto non solo di teatro, ma anche di letteratura ed altro ancora» è il breve commento del responsabile Teatro del Dlf Nicola Merenda e del suo omologo alla Cultura Nino Malara, che invitano alla conferenza stampa di presentazione che si terrà sabato stesso, alle ore 10 presso la saletta Dlf di via Caprera.