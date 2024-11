Cineteatro Odeon, lunedì 30 giugno In scena lo spettacolo “The wizard of oz”.

Sarà il palcoscenico del cineteatro ‘Odeon’ di Reggio Calabria, a ospitare lunedì 30 giugno (ore 16.30) lo spettacolo The wizard of Oz.L’evento è presentato dall’associazione Skinner e dagli alunni delle classi quinte dell’Istituto comprensivo ‘Galilei-Pascoli’, coordinati dai docenti Francesco Fortunio e Giuseppe La Face, e gode del patrocinio dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.La rappresentazione teatrale ha come obiettivo una maggiore sinergia nel rapporto tra scuola e territorio al fine di agevolare i percorsi formativi dei giovani e il loro inserimento all’interno della società. Tutto ciò nel quadro di un percorso condiviso con gli enti locali e le associazioni di volontariato teso a condividere esperienze e ottenere risultati comuni, affinché l’azione educativa mantenga sempre un contatto con la realtà circostante.In questa direzione l’istituto “Galilei-Pascoli”, diretto da Pierina Caltabiano, opera promuovendo forme di comunicazione espressive, con particolare attenzione alla recitazione, al canto e alla danza. Si tratta di un approccio che guarda al lavoro di gruppo quale strumento per ottenere buoni risultati sugli obiettivi programmati.Hanno collaborato alla rappresentazione il presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, la Cooperativa sociale Skinner centro socio educativo presieduto da Doride Versace, Aldo Iozzi, Elisa Zoccali e Daniele D’Agata.