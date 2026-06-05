Cinquefrondi, Conia distribuisce le deleghe e continua il metodo ‘Tutti eletti’

Con la firma dei decreti di nomina della Giunta comunale e di conferimento delle deleghe ai Consiglieri comunali prende ufficialmente avvio il nuovo percorso amministrativo che accompagnerà Cinquefrondi nei prossimi anni.

La nuova fase amministrativa sarà caratterizzata dalla prosecuzione del modello “Tutti eletti”, un metodo di governo che punta a coinvolgere l’intera squadra che ha partecipato al percorso elettorale e politico di Rinascita per Cinquefrondi. Un’impostazione che supera la distinzione tra eletti e non eletti e che punta a valorizzare competenze, impegno e partecipazione collettiva nelle scelte amministrative.

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Le prime nomine in vista del Consiglio comunale

In vista del primo Consiglio comunale, convocato per domenica 7 giugno, l’intera maggioranza proporrà Fausto Cordiano come Presidente del Consiglio comunale e Michele Spanò come capogruppo di Rinascita per Cinquefrondi.

La scelta di confermare momentaneamente, in questa fase, la squadra assessoriale uscente nasce dall’esigenza di garantire continuità amministrativa e consentire il completamento di una serie di attività, procedure e progettualità già avviate e oggi in una fase particolarmente delicata. Si tratta quindi di una soluzione legata alla necessità di portare a termine importanti percorsi già aperti, mantenendo al contempo una piena condivisione delle responsabilità politiche e amministrative all’interno della maggioranza.

Il ruolo di Vicesindaco è stato affidato a Rocco Furiglio, con deleghe a: Polizia Locale, Viabilità, Decoro, Arredo urbano, Edilizia e manutenzione cimiteriale, Edilizia e manutenzione scolastica, Rete idrica, Periferie, Montagne e boschi, Rapporti con Ente Parco, Pubblica Illuminazione, Manutenzione ordinaria, Caccia, Urbanistica, Affissioni, Verde Pubblico.

Giada Porretta con deleghe: Spettacoli, Eventi, Volontariato, Comunicazione Istituzionale, Politiche di genere, Pari Opportunità, Digitalizzazione, Sport, Strutture Sportive, Mobilità Sostenibile, Rapporti con Città Metropolitana, Energie Rinnovabili, Tutela animali.

Maria Annunziata D’Agostino con deleghe: Servizi cimiteriali, Mercati, Fiere, Protezione Civile, Abbattimento barriere Architettoniche-PEBA, Sicurezza Cittadini, Risorse agricole, Parco mezzi, Igiene città, Gestione rifiuti, Sicurezza, Videosorveglianza, Demografici, Occupazione suolo pubblico, Patrimonio immobiliare, Trasparenza.

La squadra degli assessori e i consiglieri delegati

Roberta Manfrida con deleghe: Solidarietà Sociale, Pubblica Istruzione, Diritto sullo Studio, Politiche della casa, Aterp, Personale, Commercio, Attività Produttive, Artigianato, Suap, Pace, Integrazione, Beni Confiscati, Contenzioso, Gemellaggi e Cooperazione Internazionale.

Il Sindaco Michele Conia ha scelto di mantenere direttamente le deleghe ai Lavori Pubblici e al Bilancio, due settori particolarmente strategici per la fase amministrativa che il Comune sta attraversando, oltre a tutte le materie non espressamente attribuite.

Ai Consiglieri comunali sono state attribuite le seguenti deleghe:

Michele Spanò: Politiche giovanili, Cultura, Partecipazione, Arte, Creatività, Patrimonio storico e archeologico, Collaborazione Civica;

Roberta Gallo : Turismo, Promozione e Marketing Territoriale, Formazione, Toponomastica, Aree Interne, Innovazione, Associazionismo, Tutela consumatori;

: Turismo, Promozione e Marketing Territoriale, Formazione, Toponomastica, Aree Interne, Innovazione, Associazionismo, Tutela consumatori; Maria Rosaria Camelliti: Ambiente, Tutela Acqua, Contrasto disuguaglianze, Benessere, Servizi di prossimità, Qualità della via, Gentilezza.

Il progetto amministrativo coinvolgerà inoltre in maniera piena e continuativa Giuseppe Luciano, Giuseppe Albanese, Mirella Mileto e Francesco Colaciuri che prenderanno parte al percorso di governo della città. La loro partecipazione non sarà soltanto consultiva. Essi parteciperanno alle riunioni della maggioranza, contribuiranno all’elaborazione delle proposte e delle progettualità amministrative e saranno coinvolti nei processi decisionali che riguardano l’attività politica e programmatica del gruppo.

L’obiettivo è costruire un modello amministrativo innovativo e partecipato nel quale tutte le figure che hanno ricevuto il consenso dei cittadini e hanno contribuito al progetto politico possano continuare a mettere a disposizione competenze, idee ed energie. Le principali questioni che riguarderanno il futuro della città saranno infatti affrontate collegialmente, attraverso momenti permanenti di confronto e condivisione.

La nuova amministrazione conferma così una visione fondata sulla partecipazione, sulla corresponsabilità e sul lavoro di squadra, nella convinzione che il contributo di ogni componente possa rappresentare un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo di Cinquefrondi nei prossimi anni.