Cipolla di Tropea, scoperta particolarità genetica. Stop alla contraffazione

Riconosciuta la unicità e particolarità della cipolla rossa di Tropea. Attraverso il progetto scientifico ‘Dolce Rossa’(finanziato dal Dipartimento ricerca della Regione Calabria, dall’Unione Europea, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Istruzione – Università e Ricerca) è stata creata la piattaforma genetica che permette di assicurare autentificazione e certificazione della cipolla di Tropea.

Dallo studio effettuato è emerso, per la prima volta in modo univoco ed inequivocabile, la particolarità genetica della cipolla rossa di Tropea. Per l’autenticazione genetica è stato utilizzato un set di 15 marcatori molecolari con una metodologia scientifica validata anche mediante l’analisi di ulteriori otto varietà commerciali di cipolla. Si tratta di un risultato importante nella lotta alla contraffazione.