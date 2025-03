Circoscrizioni a Reggio, pressing del cdx sull’amministrazione: ‘Sono essenziali, basta scuse’

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa del centrodestra reggino dal titolo “Circoscrizioni subito”, con la quale i consiglieri di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alternativa Popolare e Lega hanno ribadito con forza la necessità di ripristinare le circoscrizioni cittadine. Un tema che, a loro dire, la maggioranza guidata dal centrosinistra starebbe colpevolmente ritardando, nonostante la loro importanza strategica per il decentramento amministrativo e il miglioramento dei servizi essenziali per i cittadini.

Il quadro normativo e le criticità attuali

Demetrio Marino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha fornito un quadro normativo sulla vicenda.

“A seguito della riduzione demografica sotto i 200 mila abitanti, le circoscrizioni sono state eliminate, restano solo le sedi comunali con un personale limitato. Attualmente, sono sette le strutture operative con 8-10 impiegati che gestiscono servizi fondamentali come anagrafe e stato civile. Tuttavia, per ripristinarle è necessario modificare lo statuto comunale e ridefinire il regolamento e le deleghe di funzione, come previsto dall’articolo 17 del TUEL”.

Marino ha poi criticato l’inerzia dell’amministrazione:

“Non si può continuare con questa ‘deficienza amministrativa’, il Comune deve assumersi la responsabilità di intervenire subito per ripristinare un servizio essenziale”.

Milia: ‘Il ripristino è una battaglia di civiltà’

Anche Federico Milia, capogruppo di Forza Italia, ha evidenziato come il ripristino delle circoscrizioni sia stato un cavallo di battaglia del centrodestra: “Per noi, le circoscrizioni rappresentano un fiore all’occhiello dell’attività politica. Le abbiamo reintrodotte con l’emendamento Canizzaro, ma assistiamo a un rallentamento voluto da una parte della maggioranza che adduce scuse finanziarie. Dimostreremo che i fondi ci sono e che una riorganizzazione intelligente può garantire un servizio essenziale per la qualità della vita dei cittadini”.

Milia ha sottolineato come la vastità territoriale di Reggio Calabria renda impossibile una gestione centralizzata dei servizi:

“I cittadini lamentano l’assenza delle circoscrizioni. Noi stiamo lavorando in commissione per far sì che vengano ripristinate, ma l’amministrazione deve fare la sua parte”.

Ripepi ‘La maggioranza è divisa e sta prendendo tempo’

Più critico nei confronti della giunta è stato Massimo Ripepi di Alternativa Popolare, che ha puntato il dito contro le divisioni interne al centrosinistra:

“Il gruppo Red è totalmente contrario, mentre il presidente Marino dice di volerle ma non fa nulla per realizzarle. È chiaro che stanno facendo campagna elettorale, fingendo di voler ripristinare le circoscrizioni ma senza compiere passi concreti”.

Ripepi ha inoltre contestato l’argomentazione secondo cui non ci sarebbero fondi sufficienti:

“Non si tratta di togliere soldi ai cittadini, ma di investire risorse per fornire servizi di prossimità. Le circoscrizioni esistono in tutte le città più grandi perché garantiscono efficienza amministrativa e vicinanza ai bisogni delle persone”.

Cardia: ‘Le periferie hanno bisogno di punti di riferimento’

Anche Mario Cardia, consigliere della Lega, ha evidenziato la necessità di una maggiore presenza amministrativa sul territorio:

“Abbiamo assistito a una maggioranza spaccata, con il gruppo Red che esprime contrarietà. Ma le circoscrizioni sono fondamentali per avvicinare i cittadini alla vita pubblica e per garantire un punto di riferimento nelle periferie”.

Cardia ha poi sottolineato l’importanza delle circoscrizioni nella gestione delle segnalazioni e delle problematiche quotidiane:

“Sappiamo bene quanto sia difficile per i cittadini avere risposte tempestive su servizi essenziali. Le circoscrizioni migliorerebbero l’efficienza e la comunicazione tra amministrazione e comunità”.

Il pressing del centrodestra per una svolta immediata

L’incontro si è concluso con un appello unanime del centrodestra affinché l’amministrazione comunale prenda una decisione chiara e definitiva. Il ripristino delle circoscrizioni, secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alternativa Popolare e Lega, non è solo un’opzione ma una necessità per garantire una governance più vicina ai cittadini.

L’attenzione ora si sposta sulle prossime mosse della giunta: il centrodestra promette di vigilare affinché il ripristino non resti solo un annuncio elettorale ma si traduca in un intervento concreto e immediato.