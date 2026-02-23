Circoscrizioni a Reggio, Milia (FI): “Siamo in ritardo, lo conferma anche la Prefettura”
"Se questo stallo dovesse persistere, non esiteremo a rivolgerci nuovamente alla Prefettura, o al Viminale”, afferma il capogruppo di Forza Italia
23 Febbraio 2026 - 16:39 | Comunicato Stampa
“Ho appena sollecitato, nella seduta odierna in II commissione Affari istituzionali, perché si acceleri l’iter per il ripristino delle circoscrizioni, visto che anche la Prefettura, durante l’ultimo incontro con i capigruppo del centrodestra, ci ha comunicato che l’Amministrazione è in estremo ritardo”.
É quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia.
“Avevamo chiesto un’accelerazione decisa proprio per recuperare i mesi di stallo: i tempi per organizzare il sistema elettorale e definire il regolamento sono già estremamente stretti, in vista delle elezioni amministrative del 24 Maggio”.
“Per questo motivo ho richiesto ufficialmente, in sede di commissione, che si acceleri l’iter – conclude Milia– e che, se questo stallo dovesse persistere, non esiteremo a rivolgerci nuovamente alla Prefettura, o al Viminale, perche sia garantito il rispetto dei tempi”.