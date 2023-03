Programma 'Cis', Versace scrive a Occhiuto: 'Progetti di Reggio vengano inseriti nel Por'

Contratto Istituzionale di Sviluppo ‘Svelare bellezza’, i progetti ‘dimenticati’ presentati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria creavano circa 9 mesi fa uno dei (non pochi) momenti di attrito con la Regione Calabria.

Diversi i progetti presenti riferiti all’area metropolitana di Reggio Calabria (Cittanova, Cinquefrondi, Gioia Tauro, Laganadi e Motta San Giovanni alcuni dei comuni beneficiari) del tutto assente invece il comune di Reggio, che aveva presentato diversi progetti.

“I progetti erano stati concertati con i Comuni, così come da indirizzo di mandato promosso a suo tempo dal sindaco Falcomatà, e risultano fondamentali nel percorso di sviluppo dell’intero comprensorio metropolitano.

Adesso il presidente Occhiuto e l’intera compagine di governo regionale, a cominciare dalla delegazione reggina che compone la Giunta e la maggioranza, devono delle spiegazioni ai cittadini reggini. Come è possibile che si sia arrivati a tanto.

La Città Metropolitana, insieme a tutti i Comuni del comprensorio metropolitano esclusi dal masterplan dei Cis, sono pronti a far valere le loro ragioni. Chi ha pensato di penalizzare un’intera comunità in nome non si sa di quali interessi politici o elettoralistici adesso dovrà risponderne personalmente. Pretendiamo delle spiegazioni”, le parole di un allora infuriato Carmelo Versace, sindaco f.f. della Città Metropolitana.