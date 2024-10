Il CIS Calabria presenta: “La rivolta di Reggio, cause, eventi ed effetti”

Mercoledì 23 agosto 2017, presso il Chiostro S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, alle ore 21, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro con il prof. Pasquale Amato che terrà la conferenza “La rivolta di Reggio: cause, eventi ed effetti”. Di seguito sarà proiettato un video con l’intervista al relatore a cura di Giorgio Neri, corrispondente agenzia ANSA. Coordina Loreley Rosita Borruto, Presidente del Cis della Calabria. Il prof. Pasquale Amato, storico, docente di Storia dell’Europa Contemporanea presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, attraverso una lucida analisi ripercorrerà gli anni della rivolta di Reggio (1970-71) evidenziando spunti interpretativi originali e contro corrente rispetto ai luoghi comuni su Reggio in generale e la rivolta in particolare.