Cisal Calabria: ‘La crisi demografica nel Sud è drammatica, servono soluzioni concrete’

La crisi demografica che sta investendo l’Italia assume proporzioni drammatiche nel Mezzogiorno. Gli ultimi report mostrano un Paese diviso in due: mentre il Nord resiste, il Sud continua a sprofondare in un

baratro demografico che rischia di diventare irreversibile. È quanto denuncia Vitaliano Papillo, componente della segreteria regionale della Cisal Calabria, commentando i recenti dati Istat e Svimez sulla popolazione italiana.

“I numeri parlano chiaro e sono impietosi”, afferma Papillo. “In soli cinque anni la Calabria ha visto scomparire 24 mila giovani under 19. Non stiamo parlando di semplici statistiche, ma di vite concrete. È

un’intera generazione che sta svanendo. Si tratta non solo di emigrazione, ma anche di un crollo pesantissimo delle nascite”.