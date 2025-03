Sanità in Calabria, Straface (Fi) attacca Baldino: “Cotticelli nomina dei 5 Stelle. Oggi parlano ancora?”

“Ve lo ricordate Saverio Cotticelli? Il commissario alla sanità che in piena pandemia si era perso il piano Covid e che diceva di essere stato drogato per giustificare le sue deliranti dichiarazioni? Ecco, quel personaggio da commedia dell’assurdo era stato nominato commissario in Calabria dal Movimento 5 Stelle di Vittoria Baldino”. Inizia così la nota della consigliera regionale di Forza Italia Pasqualina Straface.

“Cotticelli commissario grillino ha contribuito alla devastazione della sanità calabrese, non ha fatto nulla per gli ospedali in fase di realizzazione, non ha fatto un’assunzione di medici o infermieri, non ha sanato alcun bilancio né provato a fare chiarezza sui conti o sul debito.

I 5 Stelle hanno contribuito ad affossare la nostra sanità, hanno sempre snobbato la Calabria e hanno ancora il coraggio di parlare? Davvero spudorati! La Baldino, che vive e lavora stabilmente a Roma e che viene in Calabria solo per passerelle e conferenze stampa, evidentemente parla per slogan e non conosce nulla di quanto fatto negli ultimi anni”, evidenzia Straface.

Prosegue la presidente della Terza commissione sanità del Consiglio regionale sottolineando come oggi, a differenza di quanto succedeva nel passato recente, non esistono più le clientele o le nomine politiche nella sanità. “Con Occhiuto Presidente – aggiunge – oggi le Aziende sanitarie calabresi sono guidate da professionisti di caratura nazionale scelti per il curriculum e non, come hanno fatto anche negli scorsi anni i 5 Stelle, per appartenenza politica.”

“I numeri sono inconfutabili. con la Giunta regionale Occhiuto – continua la presidente Straface – abbiamo avuto oltre 3.500 assunzioni tra medici e infermieri; abbiamo circa 350 medici cubani in corsia; 90 nuove ambulanze su tutto il territorio regionale.

È stato accertato, dopo decenni, il debito (862 milioni di euro, la metà già ripagato) e sono stati chiusi i bilanci delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere. Abbiamo avuto la riforma del 118 e una nuova centrale operativa regionale, abbiamo finalmente un Cup unico regionale online, sono ripartiti i lavori dell’ospedale della Sibaritide, che sarà realtà entro la fine del mandato e si accelera sui nuovi ospedali di Vibo Valentia e di Gioia Tauro. Abbiamo l’Azienda Unica Dulbecco di Catanzaro e nuove Facoltà di Medicina a Cosenza e Crotone.

E così via. Potrei andare avanti – conclude Pasqualina Straface – ma non vorrei mettere troppa carne al fuoco e mandare in confusione Vittoria Baldino, che evidentemente ignora o finge di ignorare quanto finora realizzato”.