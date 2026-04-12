Reggio, Sera (Cisl FP): ‘Assistenti Educativi senza stipendio anche a Pasqua’

“Passare le festività pasquali senza un euro in tasca, dopo aver lavorato ogni giorno con dedizione al fianco dei bambini diversamente abili, è questa l’umiliazione subita dai lavoratori delle Cooperative BABY GARDEN e NASCE UN SORRISO, che hanno in gestione il servizio degli assistenti educativi del Comune di Reggio Calabria per il lotto 2 e 4, lasciati nel silenzio più assoluto e senza stipendio da due mesi, preciso due mesi, anche se qualcuno continua a dire che il ritardo nei pagamenti non è tanto. Una situazione di “vergogna assoluta”, aggravata dal disinteresse totale delle istituzioni locali”.

Così dichiara il segretario generale della CISL FP di Reggio Calabria, Vincenzo Sera.

​Pasqua senza stipendio

​”Mentre le famiglie – prosegue – si riunivano per le festività, decine di professionisti dell’assistenza educativa sono stati abbandonati al loro destino. Le cooperative, anziché dare risposte o garanzie, hanno scelto la via del silenzio totale, privando i lavoratori della propria dignità. Lavorano per il sociale, ma sono stati trattati con una ferocia burocratica che non ha precedenti”.

​Il silenzio del Comune

“Nonostante lo avessimo già informato con segnalazioni formali tramite pec e comunicati stampa, dal Comune di Reggio Calabria non è arrivata alcuna presa di posizione. Un silenzio che pesa come un macigno, specie in queste settimane di campagna elettorale dove si sbandierano promesse di attenzione verso i più fragili. È facile fare propaganda e passerelle parlando di inclusione, meno facile è assicurarsi che chi quell’inclusione la fa davvero possa comprarsi da mangiare e onorare tutti gli impegni economici. Il Sindaco FF esca dal silenzio della sua propaganda elettorale e spieghi perché non ha ancora attivato per obbligo di legge e secondo il Codice degli Appalti, i poteri sostitutivi per pagare direttamente. L’Ente committente ha l’obbligo di attivare i poteri sostitutivi in caso di inadempienza retributiva dell’appaltatore, indipendentemente dai flussi di cassa statali”.

Le responsabilità delle cooperative

Continua il segretario generale della CISL FP, Vincenzo Sera:

​”Se le cooperative non sono più in grado di onorare i contratti e pagare i propri dipendenti, rimettano immediatamente il mandato. Non è accettabile che un servizio così delicato resti ostaggio di una gestione fallimentare. Se le cooperative dovessero rinunciare all’appalto o se i lavoratori, ormai stremati, dovessero fermarsi, la responsabilità del crollo del servizio ai diversamente abili ricadrà interamente sulle spalle dell’amministrazione comunale. ​I lavoratori non sono più disposti ad accettare la scusa dei “fondi che devono arrivare da Roma. La CISL FP – continua il segretario generale Vincenzo Sera – chiede pertanto, prima di attivare ulteriori forme di protesta previste dalla norma, l’immediata convocazione di un tavolo tecnico e il pagamento delle mensilità arretrate di febbraio e marzo, considerato che si registrano i ritardi dei pagamenti del Comune alle Cooperative, ma anche i ritardi della rendicontazione mensile da parte delle Cooperative, risulterebbe infatti, che gennaio è febbraio sono stati rendicontati e consegnati al Comune a fine marzo”.

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