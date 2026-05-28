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Efficientamento rete idrica a Villa San Giovanni: lavori per 1,1 mln

"Abbiamo sempre ribadito che la rete idrica Villese merita interventi decisivi e risolutivi: grazie a questi lavori riusciremo a dare sollievo alla rete e migliorare l'erogazione del prezioso liquido nelle nostre abitazioni"

28 Maggio 2026 - 18:53 | Comunicato Stampa

Porto Villa San Giovanni (3)

“Parte uno degli interventi più attesi, quello sulla rete idrica: giorno 27 maggio, infatti, prenderanno il via su tutto il territorio comunale lavori di efficientamento e ingegnerizzazione della rete idrica.

Un finanziamento regionale di 1 milione centomila euro, che non soddisfa interamente le esigenze della Nostra Città (avevamo richiesto un finanziamento sul CIS ACQUA 2022 – di cui si è persa ogni notizia – di circa 5 milioni di euro), che avrebbe bisogno di una sostituzione completa di tutta la rete, ma che comunque ci permetterà di fare diversi interventi e migliorare l’approvvigionamento alle famiglie.

Tutti interventi tecnici e forse poco ‘potabili’ per chi non è addetto ai lavori: l‘efficientamento delle camere di manovra; la sostituzione di interi tratti di rete ammalorati; la riparazione delle perdite.

“Nei mesi scorsi – spiega l’assessore al ramo Ruggero Marra – è stata fatta una mappatura dettagliata di tutta la nostra condotta, di concerto con il nostro settore tecnico lavori pubblici e qualità ambientale, che ci ha permesso di avere una fotografia reale delle condizioni della rete: sono state individuate 45 perdite importanti che disperdono acqua e non la fanno arrivare nelle nostre abitazioni.

Queste grosse perdite sparse su tutto il territorio saranno tutte riparate grazie a questo intervento. Dopo attenta analisi, si è deciso che gli interventi più importanti saranno effettuati sul serbatoio “Tecnico” che serve la zona che va da via Riviera fino a tutto il quartiere pezzo.

Quella dove ancora effettuiamo chiusure notturne a causa di problemi che fanno abbassare il livello del serbatoio e creano disagi e disservizi soprattutto alle zone alte. Ma gli interventi riguarderanno comunque l’intero territorio comunale”.

I lavori inizieranno il 27 Maggio e dovrebbero terminare il 15 luglio. Durante questo periodo per favorire gli interventi si renderà necessario chiudere l’erogazione nelle zone di volta in volta interessate dai lavori: comunicheremo tempestivamente date e orari degli interventi. Aggiorneremo costantemente la città sul cronoprogramma dei lavori.

Nonostante la delusione per il non esito dei CIS ACQUA, abbiamo continuato a lavorare costantemente con le poche risorse disponibili e finalmente, grazie a questo finanziamento, possiamo dare respiro ad una rete che fa acqua da tutte le parti.

Abbiamo sempre ribadito che la rete idrica Villese merita interventi decisivi e risolutivi: grazie a questi lavori riusciremo a dare sollievo alla rete e migliorare l’erogazione del prezioso liquido nelle nostre abitazioni”.

Il sindaco, la giunta e il gruppo consiliare “Città in Movimento”

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