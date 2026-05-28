Flash cessione Reggina: Rizzetta in vantaggio, Ballarino vicino alla decisione

Giorni, anzi ore. Scrivevamo così nell’ultimo articolo, facendo riferimento alla probabilissima cessione della Reggina. Una vicenda entrata nella fase più delicata, con il patron Ballarino chiamato ad assumere una decisione destinata a incidere sul futuro immediato del club amaranto.

Si sta lavorando, e molto. Le interlocuzioni proseguono e, salvo nuovi rallentamenti, a breve potrebbero arrivare notizie ufficiali. Il condizionale resta d’obbligo, perché in trattative di questo tipo gli equilibri possono cambiare anche nel giro di poco tempo.

Secondo quanto raccolto, sul tavolo di Ballarino ci sarebbero diverse proposte. Non tutte, però, avrebbero lo stesso peso nella valutazione finale. In questo momento sarebbero due quelle realmente prese in considerazione. Tra queste, il gruppo che fa riferimento a Matt Rizzetta sembrerebbe essere in vantaggio. Un vantaggio non ancora definitivo, ma significativo nell’attuale fase della trattativa.

La palla, adesso, passa al patron amaranto. Sarà Ballarino a dover valutare solidità, prospettive e condizioni delle proposte ricevute, scegliendo quella ritenuta più adatta per il futuro della Reggina.

La sensazione è che stavolta ci siamo davvero, anche se nelle trattative tutto può accadere e gli scenari posso cambiare in un attimo. La Reggina è davanti a un passaggio cruciale. Dopo settimane di voci, contatti e indiscrezioni, la fase delle decisioni sembra essere arrivata davvero.