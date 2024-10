Cisl: Occhiuto, congratulazioni a Sbarra, prezioso alleato per battaglie Calabria

“Congratulazioni a Luigi Sbarra, rieletto segretario generale della Cisl. Una personalità di esperienza e di grande valore, ancora alla guida di un importante sindacato. Sarà per me fondamentale avere questo prezioso alleato per condurre anche a livello nazionale le battaglie per la nostra Calabria. Auguri e buon lavoro”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.