CISL Reggio a Casteldaccia: ‘Sicurezza sul lavoro, diritto irrinunciabile’

«Siamo stati a Casteldaccia, in provincia di Palermo, al fianco di Daniela Fumarola per sostenere una necessità prioritaria e indifferibile: la sicurezza sui luoghi di lavoro».

Con queste parole, Nausica Sbarra, Segretaria Generale della CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha commentato la partecipazione alla manifestazione unitaria organizzata a Casteldaccia, luogo simbolo delle tragedie sul lavoro, per chiedere con forza un cambio di passo nella tutela della vita e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

«Viviamo un tempo complesso – ha proseguito Sbarra – ma ciò non deve impedire ai datori di lavoro, pubblici e privati, di anteporre la vita e la sicurezza dei lavoratori a tutto il processo organizzativo e produttivo. Pensiamo che tale richiesta rappresenti un diritto costituzionale. In questa direzione, è necessario dare vita a una grande alleanza organizzativa che renda questo impegno una priorità concreta».

La dirigente della CISL ha sottolineato la necessità di investire in formazione e consapevolezza già nelle fasi scolastiche:

«Dobbiamo estendere ai futuri lavoratori maggiori conoscenze in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, magari attraverso l’introduzione di specifici moduli formativi propedeutici alle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), affinché la cultura della sicurezza si radichi sin dalle fasi iniziali del percorso formativo».