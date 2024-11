Città di Cosenza Tubisider – Waterpolo Despar Messina. Niente da fare. Per la Città di Cosenza Tubisider arriva un’altra battuta d’arresto

Esordio in serie A1 di Benedetta Garritano(Città di Cosenza Tubisider). Niente da fare e per la Città di Cosenza Tubisider è arrivata un’altra battuta d’arresto. Ad espugnare la vasca cosentina è stata la Waterpolo Despar Messina, squadra esperta che ha saputo venire fuori al momento opportuno, sfruttando anche le solite amnesie e ingenuità della matricola calabrese. La formazione allenata da Andrea Posterivo ha fatto quello che ha potuto, ma evidentemente dei limiti ci sono. Eppure la compagine di casa era riuscita a raggiungere il risultato di parità portandosi sul 5-5. Da quel momento la squadra peloritana ha ripreso in mano le redini del gioco rifilando un inesorabile break di cinque reti che ha chiuso di fatto la gara. Migliore realizzatrice per la Città di Cosenza Tubisider, Noemi Vitaliti autrice di cinque reti. Unica consolazione la convocazione del centroboa Giusy Citino in Nazionale Maggiore.’Città di Cosenza Tubisider – Waterpolo Despar Messina 8-15 (1-2,4-4,1-4,2-5). Città di Cosenza Tubisider: Nigro, Citino(1), Gallo, De Cuia, Vitaliti(5), Gil Sorli, Garritano, Nicolai, Arancini(2), Zaffina, Motta, D’Amico, Manna. Allenatore: Andrea Posterivo. Waterpolo Despar Messina: Sparano, Apilongo, Gitto(2), Starace(1), Morvillo, Radicchi(1), Garibotti(3), Sevenich(3), Marchetti, Aiello(5), Avola, Bosurgi. Allenatore: Maurizio Mirarchi. Arbitri: Antonio Pascucci e Massimo Calabrò di Napoli Note: 9 falli a favore Città di Cosenza Tubisider; 15 falli a favore Waterpolo Despar Messina. D’Amico e Vitaliti della Città di Cosenza Tubisider uscite per limiti falliwebsite