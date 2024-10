Reggio, aggiornamento Short List per assistenti educativi

E’ on line sul sito della Città Metropolitana l’avviso di aggiornamento della short list per gli assistenti educativi e assistenti alla comunicazione per gli Istituti secondari di secondo grado di competenza dell’Ente metropolitano.

A darne notizia Caterina Belcastro, Consigliere Delegato alle Politiche Sociali.

“Un impegno – spiega Belcastro –, quello dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, affinché si procedesse ad una integrazione della short list, che diviene azione concreta nell’interesse dei ragazzi che necessitano di questa figura fondamentale a supporto del loro percorso di integrazione”.

Le domande, redatte secondo modello allegato all’avviso da parte di chi possiede i requisiti, deve pervenire, pena esclusione, entro le ore 12 del 30 ottobre 2017.

Il bando, contenente requisiti e modalità di inserimento, è consultabile e scaricabile sul portale dell’Ente all’indirizzo www.cittametropolitana.rc.it.