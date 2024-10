Dalla Metrocity un focus con Regione, Mit e Anas sulla Bovalino – Bagnara

Il Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace illustra il percorso fissato con i tecnici degli Enti coinvolti nel progetto che punta alla riapertura dei tratti inibiti con ordinanze ultraventennali a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico

La Bovalino – Bagnara continua ad essere una delle priorità della Città Metropolitana. Nonostante le difficoltà evidenziate nel corso della sua realizzazione, l’Ente di Palazzo Alvaro non ha abbandonato l’idea di sostenere in maniera determinata un percorso amministrativo che punti alla messa in sicurezza e all’apertura al transito veicolare dei tratti inibiti con ordinanze ultraventennali a causa di eventi franosi ed altri fenomeni dovuti al dissesto idrogeologico.

Il tema è stato oggetto di un confronto tecnico, tenutosi nei giorni scorsi alla presenza del Vicesindaco con delega alla Viabilità Carmelo Versace, che a valle di un percorso politico che ha sollecitato l’interesse del Ministero sull’importante trasversale metropolitana, ha messo allo stesso tavolo i rappresentanti di Palazzo Alvaro, della Regione Calabria, di Anas e dello stesso Dicastero ai Trasporti.

“Siamo soddisfatti di aver finalmente riaperto questo discorso in maniera concreta – ha affermato il Vicesindaco Versace – aver messo a confronto i tecnici di tutti gli Enti interessati dalla messa in sicurezza dei tratti inibiti della Sp2 Bovalino – Bagnara. Un obiettivo, purtroppo arenato da lungo tempo a causa di problematiche tecniche, che come Città Metropolitana, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, abbiamo voluto riaprire, ascoltando le istanze territoriali di tanti sindaci e delle comunità interessate da questo che consideriamo un tracciato viario strategico”.

Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti i Dirigenti Lucianò per conto del Mit, Caporaso per Anas, Moroni per la Regione Calabria e Benestare per la Città Metropolitana, è stato preso in esame il vecchio progetto che interessava la Sp2.